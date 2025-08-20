Курс рубля
Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Андреас Шварц признал неприятную правду о потенциальной отправке местных военных на украинские земли. Он подчеркнул, что такое развитие событий обернется для страны серьезной проблемой. Главная причина – нехватка личного состава в армии, которая и без того слишком мала для масштабного развертывания.
Ранее глава немецкого правительства Фридрих Мерц отметил, что вопрос гарантий безопасности для киевского режима должен обсуждаться с партнерами в Брюсселе и Вашингтоне, а окончательные решения потребуют одобрения парламента. Он подчеркнул, что пока говорить о конкретных шагах преждевременно.
Шварц же в недавней беседе с журналистами отметил: даже ограниченный контингент станет испытанием для бундесвера. По его словам, нынешние ресурсы не позволяют Германии взять на себя подобную нагрузку.
В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны неоднократно напоминали, что любое размещение войск западной военной коалиции на украинской территории Москва расценит как недопустимое и опасное, поскольку это приведет к резкой эскалации конфликта.
К слову, ранее россиянам на пальцах объяснили, к чему приведет договор с киевским верховодом Владимиром Зеленским.
18 августа