Шварц: отправка немецких военных на Украину станет проблемой для ФРГ

В Германии раскрыли правду об отправке войск на Украину
Фото: www.unsplash.com
продолжениеЗеленского отправили на пенсию: озвучено конкретное место
В Берлине выступили с громким заявлением

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Андреас Шварц признал неприятную правду о потенциальной отправке местных военных на украинские земли. Он подчеркнул, что такое развитие событий обернется для страны серьезной проблемой. Главная причина – нехватка личного состава в армии, которая и без того слишком мала для масштабного развертывания.

Ранее глава немецкого правительства Фридрих Мерц отметил, что вопрос гарантий безопасности для киевского режима должен обсуждаться с партнерами в Брюсселе и Вашингтоне, а окончательные решения потребуют одобрения парламента. Он подчеркнул, что пока говорить о конкретных шагах преждевременно.

Шварц же в недавней беседе с журналистами отметил: даже ограниченный контингент станет испытанием для бундесвера. По его словам, нынешние ресурсы не позволяют Германии взять на себя подобную нагрузку.

В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны неоднократно напоминали, что любое размещение войск западной военной коалиции на украинской территории Москва расценит как недопустимое и опасное, поскольку это приведет к резкой эскалации конфликта.

К слову, ранее россиянам на пальцах объяснили, к чему приведет договор с киевским верховодом Владимиром Зеленским.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский бросил вызов Трампу – на Западе началась паника

Глава киевского режима не намерен отступать

Подведены итоги переговоров Трампа и Зеленского

Беседа состоялась накануне, 18 августа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей