Россия уничтожила место производства ракетных комплексов "Сапсан"

Тотальная ликвидация ракетной программы Украины: "Калибры" били 6 часов подряд
МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Фото: kremlin.ru/wikimedia.org
Российские спецслужбы поделились подробностями сложной операции

Российские силовые структуры сообщили о проведении масштабной операции, в ходе которой была фактически ликвидирована украинская ракетная программа. Удар наносился при поддержке ВМФ: крылатые ракеты "Калибр" в течение шести часов поражали военные объекты от Днепра до Сум. По сообщениям, под ударами находились западные специалисты, военные инженеры и офицеры.

ФСБ и Министерство обороны России заявили, что уничтожены мощности украинского военно-промышленного комплекса, связанные с разработкой оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Этот проект рассматривался как аналог немецкого "Тауруса" и создавался при участии западных компаний, включая Rheinmetall. Киев рассчитывал применять его для ударов по территории России на расстояния до 700 километров.

Как подчеркнули в российских ведомствах, операция стала уникальной по масштабу и значимости. Под огонь попали как производственные площадки, так и места испытаний.

Ранее, еще в апреле, Минобороны сообщало о групповом ударе "Калибрами" и "Кинжалами" по комплексу "Сапсан" и системам ПВО NASAMS, прикрывавшим испытания. Тогда все цели были поражены. Однако позже военные эксперты указывали, что производство ракет в Украине продолжалось.

Сообщалось, что Киев планировал использовать "Сапсан" для атак по крупным городам России, включая Москву. По данным российских силовых структур, теперь эти планы полностью сорваны. На данный момент, как отмечают источники, от украинской ракетной программы практически ничего не осталось.

К слову, ранее стало известно о катастрофе в рядах ВСУ.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
