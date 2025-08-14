Украинских солдат гонят на убой

Стало известно о настоящей катастрофе, которая настигла силы противника в зоне спецоперации по демилитаризации киевского режима. Под Сумами незалежные формирования несут колоссальные потери, а неловкие попытки переломить ситуацию оборачиваются все большими утратами.

По данным источников в российских силовых структурах, командование киевского режима продолжает гнать бойцов в бой, требуя любой ценой вернуть утраченные позиции.

Особенно тяжелое положение в 95-й бригаде десантников-штурмовиков. Эта часть практически полностью лишилась боеспособности – слишком много людей выведено из строя, а моральный дух солдат на грани полного краха.

В этих условиях киевские верховоды делают отчаянную ставку на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки, которые при поддержке сил спецопераций (ССО) и бронемашин пытаются удержать направление.

Накануне стало известно, что противник в срочном порядке перегруппировывает силы, готовясь к новым атакам. Однако в самой 95-й бригаде растет число тех, кто открыто отказывается выходить на передовые позиции, что подтверждает – кризис в рядах ВСУ в этом районе достиг критической точки.

К слову, ранее стало известно о ловушке, которую США подготовили главе киевского режима. Над Незалежной продолжают сгущаться тучи.