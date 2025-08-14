Силовики РФ сообщили об огромных потерях ВСУ под Сумами

Катастрофа в рядах ВСУ: срочные новости из зоны спецоперации
Фото: соцсети
Украинских солдат гонят на убой

Стало известно о настоящей катастрофе, которая настигла силы противника в зоне спецоперации по демилитаризации киевского режима. Под Сумами незалежные формирования несут колоссальные потери, а неловкие попытки переломить ситуацию оборачиваются все большими утратами.

По данным источников в российских силовых структурах, командование киевского режима продолжает гнать бойцов в бой, требуя любой ценой вернуть утраченные позиции.

Особенно тяжелое положение в 95-й бригаде десантников-штурмовиков. Эта часть практически полностью лишилась боеспособности – слишком много людей выведено из строя, а моральный дух солдат на грани полного краха.

В этих условиях киевские верховоды делают отчаянную ставку на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки, которые при поддержке сил спецопераций (ССО) и бронемашин пытаются удержать направление.

Накануне стало известно, что противник в срочном порядке перегруппировывает силы, готовясь к новым атакам. Однако в самой 95-й бригаде растет число тех, кто открыто отказывается выходить на передовые позиции, что подтверждает – кризис в рядах ВСУ в этом районе достиг критической точки.

К слову, ранее стало известно о ловушке, которую США подготовили главе киевского режима. Над Незалежной продолжают сгущаться тучи.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Саммит на Аляске под угрозой срыва: всему виной Киев

ВСУ намерены прибегнуть к запрещенным методам

Украина выставила России несколько требований для завершения конфликта

В Киеве все еще пытаются продавить свои условия, несмотря на фактический проигрыш

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей