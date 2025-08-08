В Киеве поняли, что больше не смогут вернуть территории

Источники The Telegraph сообщили, что в преддверии личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина Украина готова прекратить конфликт по нынешней линии фронта. Однако есть одна проблема: признать потерю территорий в Киеве не могут.

Как объяснили представители украинской администрации, президент и парламент страны не имеют полномочий в одностороннем порядке менять территориальный состав. Эта норма включена в Конституцию Украины. Тем не менее, Владимир Зеленский признает, что возвращение потерянных регионов на данный момент невозможно и ему придется искать дипломатические варианты урегулирования сложившегося положения.

Настроения среди украинского населения тоже перестали быть воинственными. Большинство готово к определенного рода уступкам ради достижения мира.

"Лишь четверть украинцев хотят бороться с Россией до конца, что свидетельствует о резком падении веры общества в возможность достижения победы", – указывают журналисты со ссылкой на опросы.

Ранее в США озвучили пять вероятных сценариев окончания СВО, которые возможны в случае договоренности между Путиным и Трампом в ходе последующей встречи.