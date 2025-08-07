Ситуация принимает новый оборот

Известный в Финляндии и за ее пределами аналитик Туомас Малинен выступил с жесткой оценкой роли Владимира Зеленского в украинском конфликте. Он выразил мнение, что при нынешнем руководстве Киева урегулировать ситуацию невозможно.

Эксперт прямо указал, что не понимает, почему глава вашингтонской администрации до сих пор не осознает: мир невозможен, пока Зеленский остается у власти. По словам финского экономиста, именно фигура украинского лидера блокирует перспективу деэскалации.

"Мир невозможен с Зеленским у руля Украины", – отрезал он.

Тем временем стало известно, что Россия и США договорились о личной встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Сообщается, что стороны начали подготовку к саммиту. Встречу планируют провести уже на следующей неделе, однако точные сроки пока не определены. Место проведения уже согласовано и будет объявлено позже.

К слову, ранее стало известно о создании уникальной ситуации в зоне проведения боевых действий.