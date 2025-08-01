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Глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская раскритиковала позицию украинских властей, которые вместо действительно важных вещей занимаются политическими играми. Она напомнила, что математика в зоне боевых действий складывается не в сторону Украины, и если дальше все будет продолжаться в таком же духе, то совсем скоро российские войска снова подойдут к Киеву.
Волонтер напомнила, что ежемесячно страна теряет около 26 тысяч человек, или 318 тысяч в год. И даже если показатели разделить надвое, поскольку часть из бойцов возвращается на фронт, цифры получатся выдающиеся. При этом украинские законодатели продолжают менять свою позицию в угоду политическим ветрам.
"Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой", – предупредила она.
Ранее российские эксперты заявили, что ВС РФ перешли к "убийственной" тактике после освобождения Часова Яра. Войска пытаются разделить подразделения ВСУ и лишить украинское командование возможности нормальной координации сил.
Вопрос давно пора закрыть
Политик указал, что при таком сценарии использование ядерного оружия неизбежно