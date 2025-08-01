MK: Армия России перешла к "убойной" тактике после взятия Часова Яра

Перед военными открылось больше возможностей для разделения подразделений противника

Благодаря освобождению Часова Яра российская армия может дальше двинуться в Славянско-Краматорском направлении, что также открывает перед ней возможность перейти к "убойной" тактике, которая хорошо показала себя в Покровске. По словам военного эксперта Владимира Попова, этот подход не позволит противнику собраться в кулак и дождаться западной помощи, чтобы после стабилизировать ситуацию на фронте.

Сейчас складывается ощущение, что ВС РФ намеренно разделяют силы ВСУ. Помимо боевых задач, дополнительно это помогает оказывать психологическое давление на украинские подразделения. И если план сработает, то украинскому командованию придется управлять разрозненными войсками.

"И это сыграет роль в нашу пользу. В целом же стратегическое выравнивание фронта, которое мы можем сейчас наблюдать, может дать толчок для большого наступательного порыва", – отметил эксперт.

Попов подчеркнул, что, несмотря на оптимистический прогноз, ситуация на поле боя может складываться непредсказуемо – в любой момент может неожиданно прийти помощь со стороны Запада. Поэтому российские войска недавно нанесли удар по аэродрому Жуляны.

Ранее эксперт объяснил, почему России нужно как можно скорее заканчивать СВО.