Англичане хотят обострения между Москвой и Вашингтоном

Лондон намеревается столкнуть друг против друга две крупнейшие ядерные державы – Россию и США. Британцы уже готовят провокацию в Балтийском море, чтобы не только спровоцировать эскалацию, но и сорвать российско-украинские переговоры. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки Николай Патрушев.

Ранее в СВР сообщали, что Великобритания вступила в сговор с Украиной, чтобы подготовить антироссийские сценарии для провокаций. Один из них подразумевал инсценировку торпедной атаки ВС РФ на корабль ВМС США в Балтийском море. Снаряды уже были переданы украинцами британцам для потенциального воплощения плана в жизнь. Другая стратегия подразумевала, что в Балтийском море будут случайно обнаружены мины российского производства.

Патрушев заявлял, что таким образом Лондон и Киев хотели добиться прямого столкновения между странами, а также дать веский повод Вашингтону не прекращать оказывать военную и финансовую помощь Украине.

"Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону", – заявил помощник президента РФ.

Ранее Николай Патрушев намекнул на возможное присоединение Одессы к России.