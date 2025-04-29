Местные жители не хотят подчиняться действующей власти на Украине

Будущее Одессы не имеет никакой связи с киевским режимом, уверен помощник президента России Николай Патрушев. Он утверждает, что большинство жителей региона не отождествляют себя с Украиной.

По его словам, Москва всегда уважает волеизъявление народа: это наблюдалось при вхождении Крыма в состав России, присоединении Севастополя, а также в Донбассе и Новороссии. Так чиновник ответил на вопрос, собирается ли российская сторона обсуждать вопросы присоединения украинских портов в процессе мирных переговоров.

Патрушев подчеркнул, что люди в черноморских регионах должны определять свое будущее самостоятельно.

"И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят", – намекнул он на возможное присоединение Одессы к России в будущем.

Глава Морской коллегии напомнил, что у Одессы есть глубокие исторические корни, связанные с Россией. С момента основания город был одним из самых значимых из-за своего месторасположения и экономического развития.

Ранее западные эксперты указывали, что Одесса может мирно войти в состав России, поскольку многие люди действительно придерживаются пророссийских взглядов.