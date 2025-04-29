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Будущее Одессы не имеет никакой связи с киевским режимом, уверен помощник президента России Николай Патрушев. Он утверждает, что большинство жителей региона не отождествляют себя с Украиной.
По его словам, Москва всегда уважает волеизъявление народа: это наблюдалось при вхождении Крыма в состав России, присоединении Севастополя, а также в Донбассе и Новороссии. Так чиновник ответил на вопрос, собирается ли российская сторона обсуждать вопросы присоединения украинских портов в процессе мирных переговоров.
Патрушев подчеркнул, что люди в черноморских регионах должны определять свое будущее самостоятельно.
"И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят", – намекнул он на возможное присоединение Одессы к России в будущем.
Глава Морской коллегии напомнил, что у Одессы есть глубокие исторические корни, связанные с Россией. С момента основания город был одним из самых значимых из-за своего месторасположения и экономического развития.
Ранее западные эксперты указывали, что Одесса может мирно войти в состав России, поскольку многие люди действительно придерживаются пророссийских взглядов.
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