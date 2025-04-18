Украине грозит разгромный проигрыш

Россия возьмет под контроль сразу несколько украинских областей еще до того, как начнутся мирные переговоры. В этом уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. С таким неожиданным заявлением он выступил на фоне опасений администрации Трампа, что на данном этапе СВО Кремль не заинтересован в урегулировании конфликта из-за своих успехов на поле боя.

Эксперт полагает, что перед российскими военными стоит амбициозная цель дойти до крупных украинских городов, от которой Москва не откажется.

"Я думаю, что в конечном итоге они займут все: Днепропетровск, Сумы, они даже займут Киев и Одессу, прежде чем все это закончится", – заявил Джонсон.

По его мнению, украинские власти и военные не смогут помешать российским войскам установить контроль еще над четырьмя областями.

Также аналитик полагает, что Дональд Трамп мог бы задействовать рычаги давления, чтобы заставить Киев сложить оружие. Но лидер намеренно этого не делает, поскольку хочет закончить конфликт на поле боя.

Ранее западные журналисты отмечали, что вероятность вхождения Одессы в состав России высока. Причем город перейдет под контроль Москвы без каких-либо боевых действий и возмущений со стороны США.