Среди немецкого населения растут истерия и паника из страха перед войной - Focus

"Бомбы в следующем году": немцы забились в панике из страха перед войной
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация на международной арене накаляется

Паника, охватившая немецкое население, усиливается на фоне растущей тревоги за будущее. Местное издание Focus сообщило, что все больше людей поддаются страху перед возможной большой войной и начинают менять свою повседневную жизнь. В воздухе – ощущение надвигающейся беды, теперь это новая реальность, в которой живут простые граждане.

Жительница ФРГ по имени Майя призналась, что уже перестала строить долгосрочные планы. По ее словам, она решила отправиться в отпуск именно в этом году, потому что боится, что в следующем станет поздно. Женщина призналась, что начала тратить больше денег – просто потому что не уверена, сможет ли завтра позволить себе те же базовые вещи, что и сегодня.

"Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем году", – рассказала немка журналистам.

Другая жительница страны по имени Мириам подготовила "тревожный чемоданчик", в котором есть все необходимое на случай экстренной эвакуации. Спальник, утепленная одежда, медикаменты и даже походная плитка. Она отметила, что мысль о возможной войне вызывает у нее физическую боль и не отпускает ни на минуту.

Ранее на фоне растущей истерии аналитик Маркус Клекнер напомнил, что эскалация напряженности между Москвой и Берлином может привести к непоправимым последствиям, вплоть до ядерной катастрофы.

К слову, на Западе ранее пришли в ужас из-за зверств киевского режима под Одессой.

Источник: Focus ✓ Надежный источник
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