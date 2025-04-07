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Паника, охватившая немецкое население, усиливается на фоне растущей тревоги за будущее. Местное издание Focus сообщило, что все больше людей поддаются страху перед возможной большой войной и начинают менять свою повседневную жизнь. В воздухе – ощущение надвигающейся беды, теперь это новая реальность, в которой живут простые граждане.
Жительница ФРГ по имени Майя призналась, что уже перестала строить долгосрочные планы. По ее словам, она решила отправиться в отпуск именно в этом году, потому что боится, что в следующем станет поздно. Женщина призналась, что начала тратить больше денег – просто потому что не уверена, сможет ли завтра позволить себе те же базовые вещи, что и сегодня.
"Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем году", – рассказала немка журналистам.
Другая жительница страны по имени Мириам подготовила "тревожный чемоданчик", в котором есть все необходимое на случай экстренной эвакуации. Спальник, утепленная одежда, медикаменты и даже походная плитка. Она отметила, что мысль о возможной войне вызывает у нее физическую боль и не отпускает ни на минуту.
Ранее на фоне растущей истерии аналитик Маркус Клекнер напомнил, что эскалация напряженности между Москвой и Берлином может привести к непоправимым последствиям, вплоть до ядерной катастрофы.
К слову, на Западе ранее пришли в ужас из-за зверств киевского режима под Одессой.
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