Разговоры о прямом противостоянии звучат все громче

Для многих особо агрессивно настроенных представителей западного мира война с Россией – вопрос времени. Впрочем, некоторые аналитики способны адекватно оценивать возможности собственных армий. Так, в Лондоне четко обозначили срок, в течение которого британские вооруженные силы смогут противостоять нашей стране в военном конфликте.

Заместитель начальника главного оборонного ведомства королевства Алистар Карнс заявил, что в случае вовлечения страны в крупный вооруженный конфликт с такими государствами, как Россия, британская армия может быть уничтожена в течение шести месяцев или года. Такую информацию публикует издание Politico.

"Наша армия изжила бы себя в составе широкой многонациональной коалиции в течение периода от шести месяцев до года", – констатировал он.

По данным газеты, численность обученной регулярной армии в Великобритании достигла исторического минимума со времен Наполеона, сократившись до 71 347 человек. Такие скромные показатели вызывают серьезные опасения у военного руководства.

В свою очередь, руководитель оборонного министерства Джон Хили добавил, что ситуация может ухудшиться в ближайшие годы. Прогнозы показывают, что к 2025 году численность армии снизится еще сильнее и окажется ниже отметки в 70 тысяч человек. Очевидно, что такие цифры ставят под угрозу способность страны участвовать в масштабных конфликтах, подобных нынешнему кризису на территории украинского государства.

Алистар Карнс подчеркнул, что в условиях неограниченной "интервенции" британская армия не сможет долго выдерживать интенсивные боевые действия. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс и поставило вопросы о необходимости пересмотра оборонной политики страны. Особенно на фоне регулярно звучащей из Лондона воинственной риторики.

К слову, ранее киевский режим припугнул армию России новым "супероружием".