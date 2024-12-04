ВСУ продолжают совершенствоваться

Руководитель главного оборонного ведомства Украины Рустем Умеров заявил, что в стране стартовало серийное производство ракет-дронов "Паляница". Судя по всему, таким образом киевский режим рассчитывает укрепить свои позиции на фронте и припугнуть армию России. Разумеется, ВС РФ готовы к нейтрализации подобного "супероружия".

Украинский министр сообщил, что киевский режим активно наращивает производство этого типа вооружения, которое, как предполагается, станет одним из ключевых элементов в обеспечении обороноспособности страны.

В сентябре сообщалось, что Литва выделила Киеву 10 миллионов евро для разработки и выпуска "Паляниц". Эти средства стали важным вкладом в реализацию проекта, который ранее анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский. О первых испытаниях ракет-дронов украинский лидер рассказал 24 августа, подчеркнув их значимость для укрепления оборонного потенциала страны.

Впрочем, экс-глава СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что первые работы по созданию ракет дальностью до 700 километров стартовали еще зимой 2020 года.

Производство "Паляниц" может стать частью более широкой программы по модернизации вооруженных сил Украины. Несмотря на плачевное положение ВСУ, киевские верховоды не готовы сдавать позиции и планируют и дальше затягивать военный конфликт.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин раскрыл, кто хочет уничтожить Россию.