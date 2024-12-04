Бербок допустила отправку солдат на Украину для обеспечения мира

Политик отметила, что Берлин будет поддерживать все инициативы, которые способствуют сохранению режима прекращения огня

Немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину в случае, если стороны конфликта заключат соглашение. Они будут использоваться для обеспечения мира и контроля за режимом по прекращению огня, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

По ее словам, эта мера может быть принята в дополнение к другим, подобным членству в НАТО для Украины.

"Все, что служит миру в будущем, будет, конечно, поддерживаться немецкой стороной всеми силами", – заявила политик.

Новая глава внешней политики ЕС Кайя Каллас уже заявила в выходные, что европейские солдаты обеспечат возможное прекращение огня на Украине. Она указала, что для этого можно задействовать солдат из стран, которые в прошлом уже открыто высказывались на тему переговоров о развертывании войск. К ним относятся Франция или государства Балтии.

Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа Украина не сможет рассчитывать на приглашение присоединиться к НАТО до 1 января. Это ясно дал понять генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во вторник по случаю последней встречи министров иностранных дел Альянса перед присягой Трампа. Он также заявил, что любое невыгодное для Украины мирное соглашение обернется "ужасными" последствиями для Соединенных Штатов.