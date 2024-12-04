Рютте предупредил Трампа об угрозе США в случае мира на Украине

В альянсе не хотят, чтобы Киев окончательно проиграл

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что провел разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что предупредил лидера об ужасных последствиях мирного соглашения по Украине.

Глава Североатлантического альянса утверждает, что если Киев получит плохие условия договоренности, то в таком случае это станет хорошим вариантом для России, Китая, Ирана и Северной Кореи, что неминуемо приведет к большим проблемам для США.

"Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран обмениваются рукопожатиями, потому что мы пришли к соглашению, которое невыгодно Украине, поскольку в долгосрочной перспективе это станет серьезной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США", – уверен чиновник.

Лидеры НАТО должны сосредоточить все свои усилия на отправке большего количества оружия на Украину, чтобы она могла вступить в возможные мирные переговоры с позиции силы, а не тратить время на "обдумывание" других инициатив, сказал Рютте.

Ранее стало известно, что на Западе более полутора лет готовят соглашение по Украине, которое будет подразумевать отказ украинцев от потерянных территорий. Взамен им хотят предложить гарантии безопасности, на которые Киев будет согласен вместо членства в НАТО.