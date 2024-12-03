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На Украине наблюдается активизация политической деятельности, связанной с возможной сменой власти. Об этом активно трубят местные СМИ. Так, популярное издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в политических кругах отмечает, что в стране формируются альянсы и разрабатываются медиа-кампании, направленные на изменение текущей политической ситуации.
Хорошо осведомленный источник объявил, что различные политические силы уже начали действовать совместно. Они активно разыскивают пути взаимодействия с окружением избранного американского лидера Дональда Трампа. Утверждается, что уже идет подготовка новых политических проектов, которые могут стать частью кампании против главы киевского режима Владимира Зеленского.
В публикации говорится, что эти действия связаны с ожиданиями возможных перемен в руководстве страны. Источники подчеркивают, что многие чувствуют приближение смены власти, что и стало причиной активизации подобных процессов.
"Все начали дружно интриговать против (Зеленского. – прим. ред.). Чуют, что скоро грядет смена власти", – заявил источник.
Стоит отметить, что 20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского как президента Украины, что фактически лишило его легитимности.
К слову, ранее на Украине нашли новый способ "запугать" Россию.
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