Киевский режим не готов сдаваться

На Украине заявили о планах применения роя дронов для противостояния армии России. Киевский режим не готов сдаваться и ищет любые способы добиться хотя бы каких-то результатов на поле боя. Смертоносным роем там надеются запугать российскую армию.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, запуски роев беспилотников могут начаться уже в следующем году. Он отметил, что в стране ожидается увеличение доли автономных дронов с функцией наведения. Такие технологии могут позволить впервые применить целый рой крылатых бойцов, хотя и не в массовом масштабе.

Незалежный чиновник также сообщил, что республика продолжает активно закупать беспилотные устройства. В текущем году заключен контракт на поставку 1,6 миллиона дронов, из которых уже доставлено 1,3 миллиона. Среди поставленных устройств особое место занимают недорогие FPV-дроны, оснащенные камерами для дистанционного управления.

Министр подчеркнул, что развитие высоких технологий, включая системы искусственного интеллекта, продолжает оставаться важным направлением для украинских вооруженных сил. Эти меры, по мнению представителей Киева, должны способствовать усилению возможностей армии Украины в конфликте с Россией.

К слову, ранее в США назвали главный фактор финала спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.