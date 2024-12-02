Исход украинского конфликта зависит от разрыва в численности мобилизованных - WP

Решит исход конфликта: в США назвали главный фактор финала СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Одно обстоятельство предопределит конец боевых действий

В США заявили, что численное преимущество нашей армии над ВСУ может стать решающим фактором в конфликте на Украине. Газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ключевым аспектом в долгосрочной перспективе является разрыв в численности между мобилизованными силами двух стран.

В публикации с сожалением отмечается, что Вооруженные силы Незалежной испытывают трудности с комплектованием бригад на передовой. Кроме того, темпы мобилизации в республике остаются недостаточными, чтобы компенсировать потери и увеличить численность войск. Это вызывает обеспокоенность среди западных аналитиков, отмечающих, что в условиях продолжающегося конфликта Киев оказывается в более уязвимом положении.

Американские источники также подчеркнули, что существуют возможности для обучения украинских новобранцев за пределами страны. Это могло бы помочь в улучшении подготовки войск, однако процесс требует значительных временных и материальных ресурсов. Таким образом, стратегия киевского режима и его западных союзников будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся решить проблему недостатка личного состава в украинской армии. Как известно, в стране продолжаются облавы, в армию отправляют практически всех подряд.

К слову, ранее стало известно о разгроме 12 точек с всушниками под Курском.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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