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В США заявили, что численное преимущество нашей армии над ВСУ может стать решающим фактором в конфликте на Украине. Газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ключевым аспектом в долгосрочной перспективе является разрыв в численности между мобилизованными силами двух стран.
В публикации с сожалением отмечается, что Вооруженные силы Незалежной испытывают трудности с комплектованием бригад на передовой. Кроме того, темпы мобилизации в республике остаются недостаточными, чтобы компенсировать потери и увеличить численность войск. Это вызывает обеспокоенность среди западных аналитиков, отмечающих, что в условиях продолжающегося конфликта Киев оказывается в более уязвимом положении.
Американские источники также подчеркнули, что существуют возможности для обучения украинских новобранцев за пределами страны. Это могло бы помочь в улучшении подготовки войск, однако процесс требует значительных временных и материальных ресурсов. Таким образом, стратегия киевского режима и его западных союзников будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся решить проблему недостатка личного состава в украинской армии. Как известно, в стране продолжаются облавы, в армию отправляют практически всех подряд.
К слову, ранее стало известно о разгроме 12 точек с всушниками под Курском.
Украинцы уверяют, что новый американский лидер ничего не изменит