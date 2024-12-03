BBC: ВСУ приказали удерживать позиции под Курском до инаугурации Трампа

"Ситуация ухудшается": солдаты ВСУ молят вывести их из Курской области
Фото: соцсети
В украинских войсках падает военный дух

Спустя почти четыре месяца с начала операции в Курской области украинские военные стали терять мотивацию сражаться – некоторые и вовсе считают, что подразделения следует вывести из российского региона для переброски в более горячие зоны СВО, поскольку они хотят защищать то, что осталось от Украины. Однако командование придерживается других взглядов.

По словам солдат, раньше они сражались, чтобы перетянуть внимание противника и его ресурсы, а также потенциально использовать территории в переговорах. Но спустя время многие усомнились в том, что цель действительно была достигнута, и никто не понимает, на что потенциально можно обменять часть Курской области. Теперь им было приказано удерживать позиции, как минимум, до инаугурации Дональда Трампа в США.

"Ситуация ухудшается с каждым днем. Мы не видим цели. Наше место должно было быть на востоке Украины, а не здесь, на чужой земле. Нам не нужны эти курские леса, в которых мы оставили столько товарищей", – молят военные вывести их из Курской области.

Некоторые в ВСУ утверждают, что нападение на российский регион было хорошей идеей, но с крайне плохой реализацией – они добились медийного эффекта вместо военного результата. При этом никто из солдат не знает, получится ли у них продержаться под Курском достаточно долго.

Ранее в США назвали одно обстоятельство, которое предопределить конец конфликта между Россией и Украиной.

Источник: BBC
По теме

"Невозможно остановить": на Украине сделали жуткий прогноз об СВО

Украинцы уверяют, что новый американский лидер ничего не изменит

"Нет сил": Зеленский заявил о готовности к переговорам

Украинский лидер изменил свою риторику после выборов в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей