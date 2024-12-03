В украинских войсках падает военный дух

Спустя почти четыре месяца с начала операции в Курской области украинские военные стали терять мотивацию сражаться – некоторые и вовсе считают, что подразделения следует вывести из российского региона для переброски в более горячие зоны СВО, поскольку они хотят защищать то, что осталось от Украины. Однако командование придерживается других взглядов.

По словам солдат, раньше они сражались, чтобы перетянуть внимание противника и его ресурсы, а также потенциально использовать территории в переговорах. Но спустя время многие усомнились в том, что цель действительно была достигнута, и никто не понимает, на что потенциально можно обменять часть Курской области. Теперь им было приказано удерживать позиции, как минимум, до инаугурации Дональда Трампа в США.

"Ситуация ухудшается с каждым днем. Мы не видим цели. Наше место должно было быть на востоке Украины, а не здесь, на чужой земле. Нам не нужны эти курские леса, в которых мы оставили столько товарищей", – молят военные вывести их из Курской области.

Некоторые в ВСУ утверждают, что нападение на российский регион было хорошей идеей, но с крайне плохой реализацией – они добились медийного эффекта вместо военного результата. При этом никто из солдат не знает, получится ли у них продержаться под Курском достаточно долго.

Ранее в США назвали одно обстоятельство, которое предопределить конец конфликта между Россией и Украиной.