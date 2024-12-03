У нашей страны немало врагов

Российский лидер Владимир Путин в ходе общения с бойцами, участвовавшими в спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима, раскрыл, кто поставил перед собой цель стереть с лица земли нашу страну.

Глава Российской Федерации подчеркнул, что силы, стремящиеся к стратегическому поражению Москвы, на самом деле намерены полностью ликвидировать страну. Об этом он сказал во время визита в Центр инновационных технологий, где проходят реабилитацию после установки протезов доблестные российские бойцы.

Глава нашей страны отметил, что заявления о необходимости нанесения России стратегического поражения, звучащие со стороны отдельных сил, фактически означают желание ликвидировать государство. Очевидно, что такие намерения представляют прямую угрозу для существования страны.

"Кто-то говорит со стороны: "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить!" – обратил особое внимание российский лидер.

В ходе встречи глава государства выразил благодарность военным за их службу и мужество. Глава российского государства не раз подчеркивал уверенность в том, что наша страна способна противостоять угрозам извне и преодолеть все трудности, с которыми сталкивается.

К слову, ранее было объявлено о старте запуска процесса смены власти на Украине.