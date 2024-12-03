Путина ошарашили на встрече с учеными: зал хохотал

Путина ошарашили на встрече с учеными: зал хохотал
Владимир Путин. Кадр видео из соцсетей
Глава России переспросил три раза, прежде чем поверить в услышанное

Во время конгресса молодых ученых с участием Владимира Путина произошел курьезный случай. Директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) Мария Ведунова ошарашила президента своим заявлением, вызвав хохот людей в зале. Кадры инцидента появились в Сети.

Рассказывая об особенностях научного труда, она представила неожиданную аналогию для деятельности ученых.

"Есть популярное заблуждение, что сперматозоиды знают, куда плыть. Это неправда", – произнесла Ведунова.

Подобное заявление шокировало Владимира Путина – он не поверил услышанному и попросил специалиста сново произнести фразу, чтобы убедиться в правильности сказанного. Так повторилось три раза. В зале начали хохотать.

"Знают или не знают, но плывут, куда надо", – пошутил лидер.

Биолог пояснила, что довольно часто сперматозоиды плывут совершенно в другую сторону. Также происходит и в научных исследованиях, когда ученый движется в определенном направлении, но в итоге к финишу приходит другой или никто не достигает его вовсе.

Так она хотела обратить внимание Владимира Путина на важность фундаментальной науки, которая не всегда приводит к результату, но имеет важное значение для технологического суверенитета страны.

Ранее Ангела Меркель рассказала, как поведение российского президента вывело ее из себя.

Источник: РБК
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