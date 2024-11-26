Меркель рассказала об опоздании Путина на G8 из-за пива

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опубликовала свои мемуары, в которых вспомнила о неожиданном случае с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G8 в Хайлигендамме.
По ее словам, после сбора остальных участников российского лидера нигде не было – он существенно опаздывал на встречу, чем выводил немецкого политика из себя. Меркель призналась, что больше всего ее раздражает, когда люди не приходят вовремя.
"Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела", – призналась она.
Спустя 45 минут ожиданий Путин все же появился перед всеми. На вопрос, чем было вызвана задержка, президент пояснил – во всем виновата сама Меркель, которая решила послать ему целый ящик немецкого пива премиум-класса, которое российский лидер полюбил еще в годы службы в КГБ.
"Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было", – ответил ей Путин с усмешкой.
После инцидента Меркель сделала вывод, что Путину нравится быть в центре внимания, в особенности он получил удовольствие от того, что заставил ждать также и американского президента.
При этом ранее Владимир Путин признавался, что ради здоровья он старается не употреблять алкогольные напитки – особенно крепкие. Хотя обычно об этом он не упоминает.
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