Вокруг России планомерно поджигают очаги нестабильности

Новые заявления генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о ситуации в Грузии вызвали резонанс и панические настроения на Западе. Очевидно, что западная коалиция опять сует нос в дела других стран, поджигая конфликт. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в Сети, что Рютте фактически подталкивает грузинское общество к революции.

Это стало реакцией на слова генсека о том, что члены западной военной коалиции призвали грузинское правительство отказаться от действий, которые якобы могут подрывать демократию.

Аналитик отметил, что альянс, позиционирующий себя как оборонительная структура, фактически продвигает идею разрушительной цветной революции в республике. По мнению европейца, военный альянс совместно с ЕС подавляют демократические процессы в стране и игнорируют волю ее народа.

"Оборонительный альянс" теперь призывает к цветной революции в Грузии", – констатировал он.

Массовые протестные выступления начались в грузинской столице после парламентских выборов, на которых победу одержала правящая политсила "Грузинская мечта". Однако агрессивно настроенные оппозиционеры не признали итоги выборного процесса и призвали своих сторонников выходить на улицы. Президент Грузии, которая, несмотря на свои конституционные обязанности быть беспартийной, поддерживает проевропейских оппозиционеров, также выступила с призывами к манифестациям.

К слову, ранее в США честно назвали главную угрозу для человечества.