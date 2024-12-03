Маск счел падение уровня рождаемости самой опасной угрозой для мира

Ситуация становится все более тревожной

В США открыто назвали самую опасную угрозу для всего мира. Своим мнением поделился известный американский изобретатель Илон Маск. Он выразил мнение, что значительное снижение уровня рождаемости во всем мире является самой серьезной угрозой для международного сообщества. По его словам, это проблема, с которой человеческая цивилизация еще не сталкивалась в такой степени.

Изобретатель сделал этот комментарий в ответ на публикацию с графиком, созданным экспертами ООН. Там наглядно показано, что с шестидесятых годов прошлого века средний уровень прироста населения на планете значительно упал. Миллиардер подчеркнул, что это явление представляет собой вызов, который может угрожать устойчивости человеческого общества.

По его мнению, снижение рождаемости имеет долгосрочные последствия, которые могут оказаться разрушительными для экономических и социальных систем. Очевидно, что этот процесс уже влияет на численность населения, особенно в странах с высоким уровнем жизни, где прирост населения нередко не достигает уровня естественного воспроизводства.

"Серьезнейшая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до настоящего времени", – заявил обеспокоенный бизнесмен.

К слову, ранее Илон Маск грубо унизил Ангелу Меркель.