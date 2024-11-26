Маск унизил Меркель в ответ на ее критику

Маск похабно оскорбил Меркель за одну фразу
Илон Маск: NORAD and USNORTHCOM Public Affairs. https://www.northcom.mil/Images/igphoto/2002117234/Общественное достояние/wikimedia.org
Непристойные слова миллиардера взорвали публику

Знаменитый американский предприниматель Илон Маск оказался в центре нового скандала после того, как в крайне похабной форме ответил на критику со стороны экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Политик выразила серьезную обеспокоенность доминирующим положением миллиардера в космической сфере, отметив, что тому принадлежит около 60 процентов всех спутников, находящихся на орбите.

По словам немецкого политика, такая концентрация контроля представляет собой потенциальную угрозу, особенно сильно немке не нравятся политические взгляды миллиардера. Мол, государствам необходимо регулировать подобные ситуации, чтобы избежать зависимости от частных корпораций в ключевых областях, таких как космос.

Ответ Маска не заставил себя ждать. В своем стиле он в оскорбительной манере намекнул на созвучие фамилии бывшего канцлера с термином из секс-индустрии. Предприниматель заявил:

"Да кто такая эта Ангела Меркин?"

Этот комментарий вызвал шквал обсуждений в социальных сетях, так как острый на язык бизнесмен использовал унизительное слово "меркин", обозначающее парик, применяемый в качестве лобковых волос.

Поведение Маска вызвало широкий резонанс как в Германии, так и за ее пределами. Сторонники миллиардера оправдывают его реакцию, указывая на то, что он часто отвечает на критику с иронией и провокацией.

К слову, ранее Илон Маск публично врезал Дженнифер Лопес.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Сделано объявление о нанесении превентивных высокоточных ударов по России

На Западе не хотят ждать, когда Москва сделает первый шаг

Закрыть окна и сидеть дома: власти обратились к жителям Киева из-за ЧП

Ситуация в столице обострилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей