Маск унизил Меркель в ответ на ее критику

Непристойные слова миллиардера взорвали публику

Знаменитый американский предприниматель Илон Маск оказался в центре нового скандала после того, как в крайне похабной форме ответил на критику со стороны экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Политик выразила серьезную обеспокоенность доминирующим положением миллиардера в космической сфере, отметив, что тому принадлежит около 60 процентов всех спутников, находящихся на орбите.

По словам немецкого политика, такая концентрация контроля представляет собой потенциальную угрозу, особенно сильно немке не нравятся политические взгляды миллиардера. Мол, государствам необходимо регулировать подобные ситуации, чтобы избежать зависимости от частных корпораций в ключевых областях, таких как космос.

Ответ Маска не заставил себя ждать. В своем стиле он в оскорбительной манере намекнул на созвучие фамилии бывшего канцлера с термином из секс-индустрии. Предприниматель заявил:

"Да кто такая эта Ангела Меркин?"

Этот комментарий вызвал шквал обсуждений в социальных сетях, так как острый на язык бизнесмен использовал унизительное слово "меркин", обозначающее парик, применяемый в качестве лобковых волос.

Поведение Маска вызвало широкий резонанс как в Германии, так и за ее пределами. Сторонники миллиардера оправдывают его реакцию, указывая на то, что он часто отвечает на критику с иронией и провокацией.

К слову, ранее Илон Маск публично врезал Дженнифер Лопес.