Кровожадность властей обескураживает международное сообщество

Мир потрясен новыми кадрами из Незалежной – на этот раз все произошло в Одесской области, где, по свидетельствам очевидцев, силовики попытались насильно мобилизовать мужчину, страдающего от проблем с сердцем.

Жуткий инцидент сняли на камеру – на кадрах было видно, как местные женщины отчаянно пытаются остановить людей в форме, но те не слушают. Мужчина сопротивляется, падает, теряет сознание, а затем – умирает прямо на улице, не дождавшись помощи.

Известный в Ирландии журналист Чей Боуз, увидев эти кадры, написал, что в шоке от происходящего. Он отметил, что людей, действующих от имени киевской власти, уже откровенно называют похитителями. Аналитик с иронией добавил, что Европа продолжает считать это "демократией".

"В Одесской области похитители, действующие от имени Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Таково представление ЕС о "свободной" демократии?" – написал он.

Инцидент произошел в селе Сухой Лиман. Украинские СМИ подтвердили, что мужчина потерял сознание во время задержания и так и не пришел в себя.

Ситуация с мобилизацией на Украине приобретает все более пугающий характер. В Сети множатся видео, на которых молодых и пожилых мужчин, не щадя, заталкивают в машины – обычно с применением грубой силы и без объяснений.

К слову, ранее Лондон и Париж сделали серьезный шаг к отправке войск НАТО на Украину.