Politico: ВСУ придется жить с угрозой того, что Маск может отключить Starlink

Разрушить ВСУ одним нажатием кнопки: в Европе озвучили Киеву плохие новости
Фото: соцсети
Незалежная находится в крайней степени зависимости

Будущее украинской армии может зависеть от одного решения – и принимает его не генерал, а миллиардер. В Европе открыто признали: если Илон Маск вдруг отключит спутниковую систему Starlink, украинские вояки останутся без связи, координации и оперативного управления. Такое оценку ситуации приводит авторитетное зарубежное издание Politico.

Газета подчеркивает, что Украина сейчас находится в полной зависимости от технологий Маска. Специалисты прямо заявляют: на данный момент в мире нет другой системы, которая могла бы заменить Starlink. По словам аналитика в космической отрасли Кристофера Бо, эта платформа не просто технологически продвинута – она заполнила вакуум, в котором другие компании даже близко не способны действовать.

Сам Илон Маск ранее говорил, что его терминалы стали настоящим фундаментом для ВСУ. Он не скрывал, что без Starlink армия может лишиться ключевого элемента боевого управления. А значит – линия фронта может буквально рассыпаться.

К слову, ранее во Франции подняли бунт из-за российского лидера Владимира Путина.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
По теме

На Западе пришли в ужас от зверств киевского режима под Одессой

Кровожадность властей обескураживает международное сообщество

ВСУ предупредили о смертельной угрозе из-за российского супероружия

Положение дел в рядах армии Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей