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Будущее украинской армии может зависеть от одного решения – и принимает его не генерал, а миллиардер. В Европе открыто признали: если Илон Маск вдруг отключит спутниковую систему Starlink, украинские вояки останутся без связи, координации и оперативного управления. Такое оценку ситуации приводит авторитетное зарубежное издание Politico.
Газета подчеркивает, что Украина сейчас находится в полной зависимости от технологий Маска. Специалисты прямо заявляют: на данный момент в мире нет другой системы, которая могла бы заменить Starlink. По словам аналитика в космической отрасли Кристофера Бо, эта платформа не просто технологически продвинута – она заполнила вакуум, в котором другие компании даже близко не способны действовать.
Сам Илон Маск ранее говорил, что его терминалы стали настоящим фундаментом для ВСУ. Он не скрывал, что без Starlink армия может лишиться ключевого элемента боевого управления. А значит – линия фронта может буквально рассыпаться.
К слову, ранее во Франции подняли бунт из-за российского лидера Владимира Путина.
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