Le Point: Макрон мешает Путину и Трампу уладить украинский конфликт

Во Франции подняли бунт из-за Путина
Фото: www.unsplash.com
Действия французского президента вызывают негодование в обществе

Во Франции разгорается недовольство из-за действий лидера Пятой республики Эмманюэля Макрона – некоторые издания уже бунтуют против первого лица государства. Его позиция по украинскому конфликту вызывает все больше гнева и непонимания. Об этом открыто пишет авторитетное местное издание Le Point, подчеркивая, что глава страны, вопреки здравому смыслу и международным усилиям, втягивает республику в опасную игру.

В публикации отмечается: пока российский лидер Владимир Путин его американский коллега Дональд Трамп всеми силами стараются найти путь к миру, французский верховод, руководствуясь собственным политическим расчетом внутри страны, действует прямо противоположно. Авторы статьи назвали это "кровавой и бессмысленной авантюрой", заявив, что ни одна внутренняя цель не оправдывает подобного риска.

Подчеркивается, что Европа в одиночку не справится с поддержкой киевского режима – без решающей помощи США у нее попросту не хватит ресурсов. Но, несмотря на это, Макрон продолжает настаивать на эскалации.

Напомним, после саммита "коалиции желающих", прошедшего 27 марта в Париже, он воинственно объявил, что некоторые участники объединения готовы направить в Незалежную "силы сдерживания".

К слову, ранее немцы начали паниковать из-за страха перед войной.

Источник: Le Point ✓ Надежный источник
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