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На Западе неожиданно заговорили о возможности нормализации отношений с нашей страной. Известный в Финляндии профессор Туомас Малинен на просторах интернет-пространства обратил внимание на знаковую перемену в настроениях западных политиков.
Он подчеркнул, что в финской прессе впервые за долгие годы появились публикации, в которых звучит относительно позитивная оценка российского лидера Владимира Путина. К своему посту он прикрепил фотографию статьи из газеты, в которой обсуждаются перспективы диалога с Москвой.
"Это первый позитивный взгляд на Путина в финских СМИ за три года", – отметил аналитик.
Финский профессор также прокомментировал недавние слова лидера этой страны Александра Стубба. Ранее тот призвал сограждан морально готовиться к восстановлению отношений с Россией, отметив, что в перспективе это неизбежно.
Профессор назвал Стубба "марионеточным правителем" и задался любопытным вопросом, действительно ли элиты решили, что конфликтная ситуация подходит к концу, или это ловкий политический маневр.
Ранее в Финляндии уже звучали осторожные заявления о возможности частичного открытия границ, однако на официальном уровне эта тема не обсуждается, и этот вопрос отложен на неопределенное будущее.
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