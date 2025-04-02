Аналитик Малинен: в Финляндии появились первые позитивные статьи о Путине

"Впервые за три года": на Западе сделали знаковое заявление о Путине
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Ситуация стала стремительно меняться

На Западе неожиданно заговорили о возможности нормализации отношений с нашей страной. Известный в Финляндии профессор Туомас Малинен на просторах интернет-пространства обратил внимание на знаковую перемену в настроениях западных политиков.

Он подчеркнул, что в финской прессе впервые за долгие годы появились публикации, в которых звучит относительно позитивная оценка российского лидера Владимира Путина. К своему посту он прикрепил фотографию статьи из газеты, в которой обсуждаются перспективы диалога с Москвой.

"Это первый позитивный взгляд на Путина в финских СМИ за три года", – отметил аналитик.

Финский профессор также прокомментировал недавние слова лидера этой страны Александра Стубба. Ранее тот призвал сограждан морально готовиться к восстановлению отношений с Россией, отметив, что в перспективе это неизбежно.

Профессор назвал Стубба "марионеточным правителем" и задался любопытным вопросом, действительно ли элиты решили, что конфликтная ситуация подходит к концу, или это ловкий политический маневр.

Ранее в Финляндии уже звучали осторожные заявления о возможности частичного открытия границ, однако на официальном уровне эта тема не обсуждается, и этот вопрос отложен на неопределенное будущее.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

К концу года: раскрыты планы Финляндии на Россию

Хельсинки пристально следит за переменами на международной арене

Медведев описал ситуацию в Евросоюзе ироничным комиксом о Зеленском

Российский политик славится отличным чувством юмора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей