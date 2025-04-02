Ситуация стала стремительно меняться

На Западе неожиданно заговорили о возможности нормализации отношений с нашей страной. Известный в Финляндии профессор Туомас Малинен на просторах интернет-пространства обратил внимание на знаковую перемену в настроениях западных политиков.

Он подчеркнул, что в финской прессе впервые за долгие годы появились публикации, в которых звучит относительно позитивная оценка российского лидера Владимира Путина. К своему посту он прикрепил фотографию статьи из газеты, в которой обсуждаются перспективы диалога с Москвой.

"Это первый позитивный взгляд на Путина в финских СМИ за три года", – отметил аналитик.

Финский профессор также прокомментировал недавние слова лидера этой страны Александра Стубба. Ранее тот призвал сограждан морально готовиться к восстановлению отношений с Россией, отметив, что в перспективе это неизбежно.

Профессор назвал Стубба "марионеточным правителем" и задался любопытным вопросом, действительно ли элиты решили, что конфликтная ситуация подходит к концу, или это ловкий политический маневр.

Ранее в Финляндии уже звучали осторожные заявления о возможности частичного открытия границ, однако на официальном уровне эта тема не обсуждается, и этот вопрос отложен на неопределенное будущее.