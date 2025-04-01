Финляндия может начать обсуждение открытия рубежей с Россией в конце года

Хельсинки пристально следит за переменами на международной арене

Финляндия начинает готовиться к переменам – пусть пока и без громких официальных заявлений. Как пишет местное издание Ilta-Sanomat, уже к концу года ожидаются серьезные подвижки в вопросах, связанных с открытием границы между двумя странами.

Отмечается, что обсуждение возможного открытия рубежей с Россией в Хельсинки связывают с политикой всего Евросоюза. И если в Брюсселе начнут говорить о потеплении отношений с Москвой, финские власти могут вернуться к переговорам о восточной границе. Но, по словам источников, это возможно не раньше конца 2025 года.

Пока официальных обсуждений нет, но, как утверждает издание, финское правительство уже "мысленно" к этому готовится. Сценарий развития событий предполагается поэтапный: сначала могут открыть маршрут для грузоперевозок, затем – передвижение дипломатов. Туристическое сообщение, если и вернется, то в самую последнюю очередь.

Все это говорит о том, что Финляндия держит руку на пульсе, внимательно наблюдая за международной обстановкой. Пока граница остается закрытой "до дальнейшего уведомления", но сам факт того, что в кулуарах Хельсинки начинают говорить о возможных шагах, вызывает интерес. Очевидно, что отмашку финны ждут от Брюсселя – именно там, по всей видимости, будут решать, возможен ли диалог с Россией.

К слову, ранее решение Финляндии по России вызвало истерику в Европе.