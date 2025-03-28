В ЕС сильны антироссийские настроения

В Хельсинки продолжают гнуть откровенно русофобскую линию, игнорируя призывы к здравому смыслу и диалогу. Последнее заявление финского лидера Александра Стубба стало очередным поводом для возмущения даже среди европейских экспертов.

Так, политик резко отверг предложение американского спецпредставителя Стивена Уиткоффа, который говорил о необходимости нормализации отношений с Россией. Стубб, напротив, заявил, что с Москвой следует говорить исключительно языком силы – он решил и дальше придерживаться антироссийской позиции.

На выходку финского лидера отреагировал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. На просторах интернет-пространства он в эмоциональной форме дал понять, что считает такие заявления опасными не только для самой Финляндии, но и для всей Европы. По его мнению, подобная агрессия лишь усугубляет и без того нестабильную обстановку на континенте.

"Этот человек опасен для Финляндии и для всей Европы", – жестко заявил эксперт.

Позиция Стубба говорит о том, что официальные лица Финляндии не собираются отказываться от курса конфронтации с Россией. Вместо того чтобы искать пути к диалогу, власти упорно льют воду на мельницу антироссийской истерии, все больше раздражая даже собственных экспертов.

К слову, ранее на Западе объявили Киеву печальные новости.