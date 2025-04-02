Западные страны продолжают дестабилизировать ситуацию

Визит министра иностранных дел Китая Ван И в Москву вызвал оживленное обсуждение на китайском портале Tencent. Пользователи уверены – встреча с руководителем главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергеем Лавровым стала не просто дипломатическим жестом, а настоящим предупреждением Западу.

Китайцы увидели в действиях двух стран скоординированный сигнал. Один из комментаторов сравнил Россию и КНР с регулировщиками, которые используют "красный" и "зеленый" свет, чтобы дать понять остальным: пора снизить скорость или перестать вмешиваться. По его мнению, эта "сдерживающая сила" выглядит куда разумнее, чем агрессивные действия НАТО под видом "защиты свободы судоходства".

Другой пользователь отметил, что пока Запад дестабилизирует ситуацию, Россия и Китай пытаются восстановить порядок. Он подчеркнул, что цель двух держав – стабилизация обстановки на всей международной арене.

Российский МИД ранее сообщал, что переговоры прошли в открытой и дружеской атмосфере, а позиции Москвы и Пекина по большинству ключевых тем совпадают. Пользователи уверены – это и есть скрытое послание: Россия и Китай готовы вместе бороться с вызовами западного гегемона.

К слову, ранее на Западе сделали знаковое заявление о российском лидере Владимире Путине.