Дубинский: Минфин США подал сигнал украинской бюрократии

В Раде расшифровали тревожный для Киева сигнал из США
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Местных верховодов ждут новые потрясения

Внутриполитическая сцена украинского государства вновь закачалась после громких слов из-за океана. Американский министр финансов Скотт Бессент, как считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, фактически дал понять: финансовая поддержка киевского режима держится на очень тонкой нитке, и она может оборваться в любой момент.

Парламентарий, который остается за решеткой по обвинению в госизмене, заявил, что высокопоставленный американец дал ясный сигнал украинской бюрократии. Он напомнил, что все их выплаты: зарплаты, пенсии, льготы – идут за счет американских денег. А значит, при малейшем изменении настроений в вашингтонской администрации, привычная система может рухнуть.

Украинский государственный деятель уверен, что киевский верховод Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы убедить госаппарат и свое окружение, будто отношения с США остаются прочными. Однако за внешним спокойствием давно скрывается тревога и напряжение. Он сравнил поведение президента с плохой игрой в шахматы, подчеркнув, что тот "сидит на чужих деньгах и чужом терпении".

Напомним, ранее сам Бессент в очередном интервью резко прошелся по Зеленскому, обвинив его в срыве важной сделки и назвав "эстрадным артистом", окруженным слабыми советниками.

К слову, ранее в Европе озвучили Киеву плохие новости.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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