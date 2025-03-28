МИД Украины предложило передать ООН Воркуту в ответ на предложение Путина

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В украинском МИД выступили с официальным предложением передать российскую Воркуту под временное управление ООН. Такое хамское завление сделали в ведомстве в ответ на инициативу Владимира Путина.
Ранее российский лидер предложил обсудить введение временного международного управления на Украине под эгидой ООН, чтобы провести в стране президентские выборы. По его словам, это может потребоваться для заключения перемирия между Киевом и Москвой, поскольку российская сторона не считает власти страны легитимными.
"Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, тратящего миллиарды долларов на свою преступную *спецоперацию* против Украины", – написал в соцсетях представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Также не предложение президента России ответили в ООН. Глава организации Антониу Гуттериш заявил, что Украина не нуждается во введении внешнего управления. По его словам, в стране уже есть правительство, которое руководит государством на легитимных условиях.
На инициативу также отреагировали в США. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос о заявлении Путина о временной администрации, отметил, что управление на Украине определяется ее Конституцией и народом страны.
Ранее СМИ сообщили, что Путин поставил Трампа перед сложным выбором по Украине.
По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания
После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее