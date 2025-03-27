Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины

По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания

Владимир Зеленский заявил, что российская сторона нанесла удары по объектам энергетики в Херсоне, фактически обвинив Россию в нарушении режима тишины. Он утверждает, что во время атаки на железнодорожный вокзал была повреждена энергетика, а также пострадала другая инфраструктура, в результате чего у местных жителей пропал свет.

По его словам, сейчас Киев готовит подробный отчет о случившемся, чтобы передать всю необходимую информацию американцам. Он уверен, что США должны выполнить свое обещания и отреагировать на действия России нужным образом.

"Я считаю, что должна быть реакция США. Мы четко понимаем, куда были выстрелы, что разрушено и потеряно. Мы все это подготовим и передадим США. И после этого мы ожидаем реакции США, потому что нам говорили, что они будут на нарушения реагировать", – сказал Зеленский.

Ранее украинские источники, сообщая об ударе по Херсону, указали, что российский снаряд попал по стоящему составу на железнодорожных путях, который используется для снабжения группировки украинских военных.

До этого сообщалось, что Макрон объявил об отправке войск на Украину после встречи с Зеленским.