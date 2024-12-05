Глобальный конфликт развивается по непредсказуемому сценарию

Эксперт по национальной безопасности Марк Тот и бывший сотрудник разведки США полковник Джонатан Свит уверены – третья мировая война уже началась, но она идет не в таком формате, как многие себе представляли. На такой вывод их натолкнуло одно решение Владимира Путина.

Аналитики обратили внимание на то, что глава России ранее утвердил бюджет страны на 2025 год, увеличив военные расходы до рекордного уровня. Теперь около 32,5% денег будет направлено на оборонные нужды – это более 13,5 трлн рублей. В прошлом году показатель составлял 28,3%.

"Этот третий глобальный пожар выглядит и ощущается совсем не так, как представлял себе Голливуд. Никаких ядерных или апокалиптических пустошей. Скорее, это война тысячью порезов, которая ведется на многорегиональных и многодоменных полях сражений", – заявил экс-разведчик США Свит.

Он также напомнил, что сейчас идет противостояние на Ближнем Востоке, а напряженность в Азиатском регионе в любой момент может перерасти в масштабный конфликт с участием Южной Кореи, КНДР, Китая, Тайваня и Филиппин.

Главный маршал авиации сэр Ричард Найтон, глава Королевских ВВС Великобритании, считает, что нынешнее состояние геополитики подчеркивает подрыв стратегического преимущества Запада и возвращения конкуренции глобальных держав.

Европейские эксперты предположили, что мировая конфронтация будет и дальше развиваться посредством киберсаботажа, дезинформации и других гибридных методов, не разрастаясь до масштабов ядерной войны.