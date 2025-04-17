Политик объявил, что Киев готов к перемирию

Финский лидер Александр Стубб в своих соцсетях опубликовал срочный призыв к России. Он указал, что Москва должна как можно скорее согласиться на полное прекращение огня на Украине.

Президент отметил, что ранее он провел переговоры со своим "другом" Владимиром Зеленским, во время которых главы стран обсуждали сложившуюся в военном плане обстановку.

"Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое", – заявил Стубб.

Он также подчеркнул, что Финляндия вместе с Украиной будет продолжать работу по достижнению мира в регионе.

Сейчас на украине действует формальный режим прекращения ударов по объектам энергетики и Черному морю, однако он не соблюдается. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениии договоренностей, предоставив соответствующие доклады США.

Ранее спецпосланник Трампа Уиткофф в личной беседе с президентом отмечал, что самый быстрый способ положить конец конфликту на Украине – признать право собственности России на четыре региона, которые сейчас вписаны в конституцию страны. Украинцы опасаются, что Вашингтон действительно может пойти на такой шаг.