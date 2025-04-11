Чиновник раскрыл, что является для Москвы ключевыми пунктами

Незадолго до визита в Россию спецпосланник США Стив Уиткофф провел встречу с Дональдом Трампом, на которой озвучил требования России для прекращения огня на Украине. Он обсуждал их с Кириллом Дмитриевым во время встречи в личной резиденции, проведенной в нарушение обычных процедур безопасности, сообщили источники.

По словам Уиткоффа, наиболее быстрым способом достичь перемирия является предоставление России права собственности на четыре региона, вписанных в Конституцию страны. Об этом заявили два официальных чиновника США и пять человек, знакомых с ситуацией.

Встреча Уиткоффа и Дмитриева вызвала тревогу в Белом доме и Госдепе США, поскольку по протоколу чиновники, вхожие в администрацию, не могут принимать посланников из России из-за риска шпионажа и утечки данных. Ситуация вызвала большие противоречия среди сторонников Трампа, поскольку не все поддержали позицию спецпосланника.

"Некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько шокированы явной пророссийской позицией Виткоффа в интервью Карлсону, что впоследствии позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство", – говорят источники.

При этом два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией Трампа, заявили, что, по их мнению, у Вашингтона нет "четкого плана" о том, что делать, если Россия будет откладывать заключение мирного соглашения.