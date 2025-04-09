США не станут помогать Европе в конфликте с Россией - аналитик Бэннон

"Помним Сталинград": в США послали четкий сигнал Европе из-за России
Фото: www.unsplash.com
Эскалация может взорвать мировое пространство

В США ясно дали понять Европе: они не хотят быть втянутыми в прямой конфликт между НАТО и Россией. Экс-советник американского президента Стив Бэннон выступил с жестким предупреждением – вашингтонская администрация не собирается поддерживать европейские авантюры, если там решат идти на обострение.

В интервью британскому телеканалу он напомнил о событиях Второй мировой: в США, как он отметил, хорошо помнят, как советская армия громила врагов. И если в Европе кто-то думает, что может без последствий втянуться в войну с Россией – это их выбор.

"Если вы решите повоевать с Россией – попробуйте, но мы прекрасно помним Сталинград и Курск", – подчеркнул политик.

Он также раскритиковал планы лондонской администрации, где звучат предложения отправить на Украину 30 тысяч британских солдат. По его мнению, это пустые слова, рассчитанные на эффектное звучание, а не реальная стратегия. Он усомнился в здравом смысле такого шага, назвав его попыткой выглядеть героем на фоне надвигающихся проблем.

Кроме того, он обвинил европейские правительства в неумении контролировать военные расходы и игнорировании масштабного экономического кризиса. Таким образом, в США дали четкий сигнал: втягиваться в катастрофу они не намерены.

К слову, ранее Евросоюз выставил США ультиматум по России.

Источник: GBNews ✓ Надежный источник
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