Трамп заявил, что Россия допустила ошибку при ударе по Сумам

Американский лидер не стал обвинять российские войска в случившемся

Украинская сторона сообщила, что в минувшее воскресенье Россия нанесла удар с помощью баллистических ракет по центру Сум. В результате погибло более 30 человек, а еще порядка 100 были ранены. Куда именно был прилет – власти не уточняют, но по открытым данным удалось установить, что там проводилось награждение военных теробороны в честь годовщины основания 117-й бригады.

Произошедшее вызвало острую реакцию на Западе. В ЕС, Великобритании, Франции и США заявили, что Россия "должна последовать примеру Украины и согласиться на прекращение огня".

В понедельник Дональд Трамп также прокомментировал удар по Сумам. Он намекнул, что Вашингтон провел обсуждение случившегося с представителями Москвы.

"Я думаю, это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку. Я считаю, что так и было. Слушайте, спросите их. Но я считаю, что это ужасная вещь", – заявил лидер.

Он выразил мнение, что если бы занимал пост президента США в предыдущий срок, то этого не случилось бы, как и всего конфликта между Россией и Украиной. Политик раскритиковал Байдена, который, по его мнению, виноват в начале боевых действий и вложил в их стимуляцию несколько миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Уиткофф передал Трампу требования Кремля для прекращения огня.