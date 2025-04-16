Steigan: Одесса перейдет под контроль России с молчаливого согласия Трампа

США не против: Одесса может мирно войти в состав России
Фото: unsplash.com
Способствовать операции может крупное партизанское движение

Одесса имеет важное стратегическое расположение из-за близости к Черному морю, поэтому даже в НАТО хотели бы обеспечить себе над ним полный контроль. Однако более вероятно, что город может войти в состав России – мирно и без какого-либо возмущения со стороны США, пишет норвежское издание Steigan.

Существует вероятность, что Одесса может стать ключевым пунктом переговоров между Москвой и Вашингтоном в свете мирной сделки. В Киеве уже опасаются, что администрация Трампа начала рассматривать город в условиях договоренности, не выставляя жестких требований по территориям. 

Западная разведка допускает, что Одессу даже не придется брать штурмом, поскольку там действует сильное партизанское движение. И в случае восстания они смогут открыть проход с южной части города и поспособствовать уходу украинских солдат.

"Считаем вероятным, что Россия захватит Одессу и обеспечит себе сухопутное сообщение с Приднестровьем, и не верим, что у Европы есть все необходимое, чтобы этому помешать", – указывают в статье.

По словам журналистов, Дональд Трамп не будет мешать присоединению города к России, поэтому по сути операция пройдет с его молчаливого согласия.

Ранее в РФ рассказали, почему СВО не закончится в текущем году.

Источник: Steigan
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