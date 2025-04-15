Генерал Соболев: СВО не закончится в 2025 году

Договорняка не будет: стало известно, почему СВО не завершится в 2025 году
Фото: соцсети
В России хотят штурмовать еще несколько украинских регионов

Генерал-лейтенант Виктор Соболев не согласен с позицией Маргариты Симоньян, которая предсказала завершение российской спецоперации уже в 2025 году. По его мнению, Россия еще не достигла всех поставленных целей.

Напомним, ранее журналистка выразила мнение, что всем остальным странам пора дружить с РФ. И если ничего непредвиденного не случится, то вероятность окончания СВО в текущем году очень высокая.

"Если будет договорняк, СВО может закончиться и завтра. А если мы хотим достичь целей специальной военной операции в виде демилитаризации и денацификации Украины, то вряд ли доберемся до них в текущем году", – ответил генерал Симоньян.

Соболев уверен, что российские войска должны дойти до западной границы Украины, но на данном этапе спецоперации говорить об этом рано – пока перед армией стоят более насущные задачи. Среди них – создание демилитаризованной зоны, чтобы по новым российским регионам, Курской и Белгородской областям не били снарядами. 

Депутат полагает, что ВС РФ должны полностью освободить не только Запорожье и Херсон, но также и Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую области. По его словам, Россия не может допускать расцвета фашизма на части русского мира.

Источник: Ридус
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