Европейцы хотят избавиться от зависимости от американского газа

Руководители крупных европейских компаний начали обсуждать возможное возвращение к поставкам российского газа на фоне сложностей в отношениях с США после прихода Дональда Трампа. По их мнению, Вашингтон буквально прижал страны ЕС к стенке, поскольку они оказались в крайне зависимом положении от поставок американского СПГ, пишет Reuters.

Сейчас европейцы обдумывают возможность снова закупать топливо в России, в том числе у обложенного западными санкциями "Газпрома".

"Это потребует еще одного серьезного изменения политики, учитывая, что вторжение России в Украину в 2022 году заставило Европейский союз взять на себя обязательство прекратить импорт российских энергоносителей к 2027 году", – сообщается в статье.

Вероятно, это вынудит европейцев снять часть санкций с РФ, которые касаются энергетического сектора.

Руководители европейских компаний полагают, что у них должны быть разные каналы, по которым газ приходит в ЕС. Тем не менее, возвращаться к прежним объемам поставок российского топлива в 150 млрд кубометров было бы неправильно – импорт хотят сократить вдвое, чтобы закрыть порядка 20-25% потребностей европейских стран.

Наибольшую необходимость в возобновлении энергопоставок испытывают во Франции и Германии. При этом пока они рассматривать возможность закупки топлива только после прекращения украинского конфликта.

Ранее в России оценили желание европейских стран вернуться к импорту российского газа.