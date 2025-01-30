Эксперт объяснил, как Москва может поступить с ультиматумом со стороны ЕС

Европейские государства не смогли долго продержаться с эмбарго на закупку российского газа и заменой его на американские энергоносители. Сейчас в ЕС стали всерьез расссматривать возможность вернуться к поставкам, но при условии, что между Украиной и Россией будет подписан мир. В России отреагировали на появившуюся инициативу европейцев.

Политолог Александр Перенджиев уверен, что если европейским государствам действительно нужен российский газ, то Москва без проблем возобновит с ними сотрудничество. Но никаких дополнительных условий в свой адрес терпеть в России не будут. Особенно тех, которые касаются украинского вопроса.

"Если им нужен газ, мы его предоставим, но за стол переговоров не сядем, потому что не с кем договариваться в этом отношении", – говорит эксперт.

Он напомнил про недавнее заявление российского президента Владимира Путина, который назвал Владимира Зеленского нелегитимным правителем. И если с ним придется заключать мирный договор, то по сути особой юридической силы он иметь не будет. Поэтому диалог между Москвой и Киевом состоится в случае, если на Украине появится подходящее для этого лицо.

Ранее Владимир Путин указал, что российская спецоперация может закончиться через два месяца, если Украина перестанет получать западную помощь и вооружение.