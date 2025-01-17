Молдавия внезапно признала долг перед "Газпромом"

Однако правительство отказывается выплачивать всю сумму

В "Молдовагазе" сообщили, что признает долг перед российским "Газпромом" в размере 709 млн долларов за поставки голубого топлива. Такое заявление сделал и.о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. По его словам, такая задолженность образовалась в период с 90-х по 2014 года, а по недавним платежам никаких долгов нет.

"Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаза" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра", – сказал он.

Чебан утверждает, что основная часть из суммы – это неоплаченные платежи приднестровского "Тираспольтрансгаза". Все документы по долговым обязательствам числятся в бухгалтерском учете и подписываются. Об их аннулировании речи не идет.

При этом он указал, что у правительства Молдавии нет никаких долгов перед "Газпромом", и за это власти республики не отвечают. Вопрос лежит в корпоративной плоскости, а не межгосударственной, отметил глава компании. Контракт на поставки газа в республику пока остается в силе.

Напомним, ранее в правительстве Молдавии заявили, что отказываются признавать многомиллионный долг перед "Газпромом" за поставки газа. И выплачивать деньги российскому поставщику они не намерены.