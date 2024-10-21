Санду заявила о вмешательстве в выборы в Молдавии

Выборы в Молдавии закончились скандалом
Фото: unsplash.com
Стали известны предварительные результаты

В минувшее воскресенье на выборах в Молдавии граждане голосовали за нового президента и решали вопрос евроинтеграции. Избирательная процедура закончилась скандалом – глава страны Майя Санду выступила с короткой речью, заявив о вмешательстве некой криминальной группировкии.

Президент сообщила, что свобода и демократия в республике подверглись "беспрецедентной атаке". По ее словам, некие люди объединились вместе с иностранными государствами и стали распространять в стране ложь и пропаганду.

"У нас есть доказательства и информация о том, что криминальная группировка намеревалась купить 300 тыс. голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого – скомпрометировать демократию", – заявила она.

Санду утверждает, что неизвестные хотели посеять хаос и панику в обществе. Она призвала всех дождаться итоговых результатов и ждать дальнейших решений правительства.

По предварительным данным, Санду одерживает победу на выборах в Молдавии. После обработки 98,29% протоколов она набирает 41,92% в рамках первого этапа. При этом за вступление республики в ЕС проголосовало 50,03% граждан. Не исключено, что после окончания подсчета голосов данные могут быть подвергнуты перепроверке.

Источник: Newsmaker

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