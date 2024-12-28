Кишинев отказывается признавать свой долг

С 1 января следующего года Молдавия перестанет получать российский газ. Такое решение приняла компания "Газпром" из-за отказа Кишенева признавать многомиллионную задолженность по поставкам топлива. После появления новости премьер-министр республики Дорин Речан подтвердил, что выплачивать деньги российскому поставщику они не намерены.

"Правительство осуждает эту репрессивную тактику и повторяет, что оно не признает какой-либо предполагаемый долг, который был признан недействительным международным аудитом", – сделал он выпад в адрес "Газпрома".

Он добавил, что Молдавия приняла решение диверсифицировать источники поставок природного газа, чтобы уменьшить свою зависимость от российского топлива.

Напомним, в республике утверждают, что долг в 709 млн долларов, который числится за "Молдовагазом", является "недействительным. В 2021 году российская сторона согласилась продлить контракт на поставки газа в страну, но лишь при условии выплаты задолженности по прошлым контрактам. В Кишеневе с такими требованиями согласились, но позже заявили о проведении независимого аудита при участии зарубежных специалистов, чтобы посчитать реальный размер долга Москве.

Ранее в Молдавии заявили, что "третья сторона" осуществила вмешательство в президентские выборы в стране.