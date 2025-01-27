Венгрия пригрозила Украине в случае отказа вернуть транзит газа из России

Последние три года между странами крайне натянутые отношения

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто во время заседания министров иностранных дел Евросоюза жестко пригрозил Киеву по вопросу поставок российского топлива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию его речи.

По его словам, Будапешт не допустит, чтобы украинская сторона начала намеренно затягивать запуск транзита газа по своей территории. У них в арсенале осталось множество инструментов для оказания давления на Украину – например, влиять на результаты голосования по евроинтеграции страны, введению санкций или финансовой поддержке.

"Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами – или можно, но не стоит", – жестко пригрозил Сийярто Киеву.

Он также добавил, что сейчас Еврокомиссия и Украина ведут переговоры о возобновлении топливного транзита в Европу. Но решения по данному вопросу пока нет.

Тем не менее, на прошедшем заседании Венгрия не стала применять право вето для продления санкций против России, несмотря на экономический ущерб для страны на 18 млрд евро. Министр объяснил, что такое решение принято, поскольку Будапешт получил от ЕС гарантии собственной энергобезопасности.

Ранее венгерский премьер-министр Орбан выставил Украине три условия для введения новых санкций против России.