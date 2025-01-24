Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште

Европейские санкции против России будут продлены только в том случае, если Украина выполнит три важных условия. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Политик остался недоволен тактикой Киева, согласно которой власти страны только требуют каких-то действий от ЕС, но не дают ничего взамен, а даже, напротив, забирают. В пример он привел транзит газа через украинскую территорию. По словам Орбана, его возвращение является одним из ключевых условий продления органичений против Москвы.

Второе – прекращение атак на "Турецкий поток", а третье – отсутствие угроз в отношении нефтяного транзита. Он отметил, что сейчас Украина "полулегальными и легальными военными средствами" нападает на газовый маршрут, по которому топливо поступает в Венгрию. И он не хотел бы, чтобы это повторилось в отношении нефтяных поставок.

"Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают", – заявил премьер.

Орбан считает, что если в Киеве хотят помощи, за которую в перспективе заплатит Европа, они должны хотя бы не увеличивать денежные потери в европейской экономике.

Ранее Виктор Орбан предсказал два сценария завершения украинского конфликта. Его прогноз уже прокомментировали в России.