Орбан выставил Украине три условия для введения санкций против России

Украине выставили три условия для введения санкций против России
Фото: freepik.com
Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште

Европейские санкции против России будут продлены только в том случае, если Украина выполнит три важных условия. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Политик остался недоволен тактикой Киева, согласно которой власти страны только требуют каких-то действий от ЕС, но не дают ничего взамен, а даже, напротив, забирают. В пример он привел транзит газа через украинскую территорию. По словам Орбана, его возвращение является одним из ключевых условий продления органичений против Москвы.

Второе – прекращение атак на "Турецкий поток", а третье – отсутствие угроз в отношении нефтяного транзита. Он отметил, что сейчас Украина "полулегальными и легальными военными средствами" нападает на газовый маршрут, по которому топливо поступает в Венгрию. И он не хотел бы, чтобы это повторилось в отношении нефтяных поставок.

"Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают", – заявил премьер.

Орбан считает, что если в Киеве хотят помощи, за которую в перспективе заплатит Европа, они должны хотя бы не увеличивать денежные потери в европейской экономике.

Ранее Виктор Орбан предсказал два сценария завершения украинского конфликта. Его прогноз уже прокомментировали в России.

Источник: РИА "Новости"
По теме

В Финляндии сделали резкий выпад в адрес Киева: "В Европе такого не было"

Многие устали терпеть бесчинство киевских верховодов

"Это конец": на Западе осадили Зеленского после истерики в Давосе

Украинского президента готовят к худшему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей