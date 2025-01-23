По прогнозам, прямое противостояние начнется через 3-5 лет

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас уверена, что к 2028-2030 годам между Европой и Россией начнется прямой военный конфликт. Такое заявление она сделала во время выступления в Европейском оборонном агентстве.

По ее словам, спецслужбы различных европейских стран сходятся во мнении, что Москва может прибегнуть к проверке их обороноспособности примерно через 3-5 лет. Именно поэтому в ЕС должны не только предпринимать меры для окончания конфликта на Украине, но и самим откладывать деньги на случай войны. Если этого не сделать, то последствия будут трагическими, уверена Каллас.

"Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору", – сказала глава евродипломатии.

Также во время выступления она опровергла недавнее заявление Трампа, указав, что ЕС оказывает большую поддержку Украине, чем США. По ее последним подсчетам, Брюссель отправил Киеву 134 млрд евро, став самым крупным спонсором украинцев в конфликте с Москвой. Вместе с этим она потребовала, чтобы переговоры по урегулированию конфликта происходили при участии европейских стран, поскольку этот вопрос также касается и их безопасности.

Ранее вропейские чиновники публично отреклись от идее о победе Украины в конфликте с Россией.